Nur jeder zweite Österreicher verreist im Sommer

Wien (APA) - In der Finanzwirtschaft sind wegen der Digitalisierung neue Finanztechnologien, sogenannte Fintechs, in aller Munde. Fintech-Firmen beschäftigen sich mit neuen Technologien und die bestehenden, erprobten Geschäftsmodelle werden infrage gestellt. So wird erwartet, dass sich der Finanzsektor nicht nur technologisch grundlegend neu aufstellt. Die FMA berät Fintech-Firmen und will sie mehr regulieren.