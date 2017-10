NR-Wahl: SPÖ verlangt Kurz-Rücktritt

Paris/Berlin (APA/AFP) - Der scheidende deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat eine positive Bilanz seiner achtjährigen Amtszeit gezogen und seine Politik gegen Kritik aus der EU verteidigt. "Europa wäre nicht in einer besseren Lage, wenn es Deutschland schlechter ginge", sagte er in einem in Auszügen veröffentlichten Interview des französischen Radiosenders "France Inter", das Samstagfrüh ausgestrahlt wird.