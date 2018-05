Norwegian Air lehnt Übernahmeoffert von British-Airways-Mutter IAG ab

London (APA/Reuters) - Die Fluggesellschaft Norwegian Air weist das Übernahme-Offert der British-Airways-Mutter IAG zurück. Man habe zwei getrennte Angebote zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien erhalten, teilte der angeschlagene Billigflieger am Freitag mit. Die Offerte seien geprüft und einmütig abgelehnt worden, da sie Norwegian Air und seine Aussichten unterbewerten würden.

Die Konzernspitze wolle weiter an der bisherigen Strategie festhalten - zum Wohle aller Aktionäre. IAG hatte zuvor in einer Präsentation erklärt, man habe Verhandlungen geführt, aber keine Einigung erreicht. "IAG wägt derzeit seine Optionen in Bezug auf Norwegian ab."

IAG-Chef Willie Walsh sagte, außer Norwegian schaue man sich derzeit nicht aktiv nach anderen Übernahmezielen um. Er gehe aber davon aus, dass einige schwächere Airlines im Verlauf des Jahres wegen steigender Kerosinpreise aus dem Markt ausscheiden dürften. IAG hatte im April rund fünf Prozent an Norwegian gekauft und erklärt, eine Komplettübernahme zu erwägen. Die Aktien der Norweger hatten im April knapp 75 Prozent zugelegt. Am Freitag notierten sie acht Prozent tiefer.

Die an der Börse in London notierten IAG-Titel kletterten vorübergehend um 5,7 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 677 Pence (7,7 Euro). Das Ergebnis der Fluggesellschaft schnellte im ersten Quartal um 75 Prozent auf umgerechnet 280 Mio. Euro nach oben.