Nissan meldete Gewinnrückgang von 28 Prozent

New York/Zürich (APA/Reuters) - Ein ehemaliger Manager der Schweizer Privatbank Julius Bär ist offenbar in den Skandal um die Ölfirma PDVSA aus Venezuela involviert. Der 44-jährige deutsche Staatsbürger sei am Dienstag in Miami verhaftet worden, teilte das US-Justizministerium mit. Er war zuvor Vize-Chairman von Julius Bär in Panama. Neben ihm sei in dem Fall auch noch ein 45-jähriger Kolumbianer in Italien festgenommen worden.