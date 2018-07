Nissan investiert 600 Millionen Dollar in Pick-up-Werk in Argentinien

Yokohama (APA/dpa) - Der japanische Automobilhersteller Nissan investiert 600 Millionen US-Dollar (514 Mio. Euro) in eine neue Produktionslinie für den Pick-up Frontier in Argentinien. Die Fertigungsstraße soll innerhalb des Werks des französischen Autokonzerns Renault in Cordoba entstehen, wie Nissan am Montag mitteilte. Künftig können dort pro Jahr bis zu 70.000 Pick-ups vom Band rollen.

In dem Werk werden neben dem Frontier von Nissan auch der Pick-up Alaskan von Renault und die neue X-Klasse von Mercedes-Benz gefertigt. Die Modelle basieren auf der gleichen Plattform und können deshalb in der gleichen Produktionslinie gebaut werden.