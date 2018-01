Niki - Gewerkschaft: Werden erst sehen, ob gute Lösung gefunden wurde

Frankfurt (APA/AFP) - Am Hype um digitale Währungen wie den Bitcoin wollen zunehmend auch dubiose Anbieter mitverdienen. Marktwächterexperten der Verbraucherzentrale Hessen warnten am Mittwoch vor undurchsichtigen Geschäften rund um Kryptowährungen. Demnach gibt es eine wachsende Zahl von Beschwerden über Anbieter, die Verbraucher mit dem Versprechen auf hohe Renditen in zweifelhafte Investitionen locken.