Neuzugang an der Wiener Börse - De Raj Group seit heute am Kurszettel

Wien (APA) - An der Wiener Börse gibt es einen Neuzugang. Die Aktien De Raj Group AG mit Sitz in Köln notieren seit heute exklusiv im Segment standard market. Mit dem Listing gehe keine Kapitalaufnahme einher, teilte die Wiener Börse am Donnerstag mit. Preisbildung und Handel der Aktien seien einmal täglich in einer Auktion gegen 13.30 Uhr möglich.

Laut Unternehmensangaben befinden sich rund 15 Prozent der Aktien im Streubesitz. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Heizkraftwerke (Kraft-Wärme-Kopplung) und in der Öl- und Gas-Exploration (Offshore) tätig. Geografisch konzentriert sich das Geschäft auf die Region Mitteleuropa und Südostasien.