Neuer Vorstand für Austrian Gas Grid Management

Wien (APA) - Am morgigen 1. Mai tritt Bernhard Painz (44) die Nachfolge von Karl Denk als Vorstand der AGGM Austrian Gas Grid Management AG an. Denk will sich nach fünf Jahren neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Painz ist für die Bereiche Netzzugang & Kapazitäten und Recht & Compliance zuständig und wird die Firma gemeinsam mit Vorstand Edwin Kaufmann führen.

Painz war 13 Jahre lang bei der Regulierungsbehörde E-Control tätig und dort zuletzt Leiter der Abteilung Gas. Im Rahmen seiner Aufgaben wird er sich der Integration des Koordinierten Netzentwicklungsplanes (KNEP) für die Fernleitungen sowie der Langfristigen Planung (LFP) für die Verteilernetze widmen.