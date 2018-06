Neuer "Sanierungsscheck 2018" legt Schwerpunkt auf Ölheizungs-Ersatz

Frankfurt/Menlo Park/Cupertino (Kalifornien) (APA/Reuters) - Die Börsenparty bei Technologie-Aktien bleibt in vollem Gange. Im Zeitalter von Smartphones & Co sorgt die Branche an den Aktienmärkten für Rekordfieber. Auch negative Schlagzeilen wie der Facebook-Datenskandal zügeln den Appetit der Anleger bisher nicht. Der Börsenwert des iPhone-Herstellers Apple bewegt sich auf die Schwelle von einer Billion Dollar zu, die noch kein Unternehmen erreicht hat.