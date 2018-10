Neuer Istanbuler Flughafen geht mit Verspätung in Betrieb - Zeitung

Istanbul (APA/AFP) - Der neue Istanbuler Großflughafen geht laut einem Zeitungsbericht erst mit zweimonatiger Verspätung in Betrieb. Wie das "Handelsblatt" am Donnerstagabend berichtete, soll der Flughafen zwar wie geplant zum Nationalfeiertag am 29. Oktober eingeweiht werden, doch solle der eigentliche Flugbetrieb erst Anfang Jänner beginnen.

Statt am 30. und 31. Oktober soll demnach der Umzug vom Atatürk-Flughafen nun erst am 30. und 31. Dezember stattfinden.

Das "Handelsblatt" berief sich auf einen ihm vorliegenden Brief der Flughafenaufsicht DHMI, der an die auf dem Flughafen tätigen Unternehmen verschickt worden sei. Demnach sei nach Verhandlungen mit "relevanten Stakeholdern" dem zuständigen Ministerium empfohlen worden, den Umzug der Flugzeuge und Flughafenfahrzeuge erst zwei Monate später abzuhalten. Laut dem "Handelsblatt" muss der Staat für den Umsatzausfall aufkommen.

Der noch namenlose neue Istanbuler Großflughafen am Schwarzen Meer soll den bisherigen Atatürk-Flughafen am Marmara-Meer ablösen. In der ersten Phase sollen dort jährlich 90 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Nach Abschluss der letzten Bauphase soll diese Zahl auf 200 Millionen steigen. Im September gab es auf dem Flughafen über Tage Streiks und Proteste der Arbeiter wegen schlechter Arbeitsbedingungen.