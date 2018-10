Neue Abgasnorm ließ Pkw-Tageszulassungen im August massiv anziehen

Wien (APA) - Die Tageszulassungen in Österreich sind im August sprunghaft angestiegen. Weil mit 1. September 2018 der realitätsnähere WLTP-Standard zur Messung von Abgasen in Kraft getreten ist, zog die Anzahl der für nur einen Tag zugelassenen Pkw gegenüber August 2017 um 220,3 Prozent an, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.

Insgesamt wurden im August 4.081 Pkw für nur einen Tag zugelassen. Im September sank die Zahl auf 1.581 - ein Minus von 43,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Zuvor waren die Tageszulassungen bereits in den Monaten Juli (+51,6 Prozent) und Mai (+29,7 Prozent) deutlich gestiegen.

In den ersten Quartalen des Jahres 2018 gab es unterdessen ein nur leichtes Plus von 1,2 Prozent gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres. Insgesamt wurden damit 18.883 Pkw nach nur einem Tag wieder abgemeldet. Die Tageszulassungen machten zwischen Jänner und September 6,8 Prozent aller Pkw-Zulassungen aus. Ihr Anteil blieb gegenüber dem Vorjahreswert von 6,9 Prozent somit nahezu unverändert.

Besonders häufig für nur einen Tag zugelassen wurden Pkw der Marke Hyundai. 29,7 Prozent aller Tageszulassungen entfielen auf den südkoreanischen Autohersteller, gefolgt von Mitsubishi (9,4 Prozent) sowie Ford und Peugeot (9,3 Prozent).