Nervosität nach ausgebliebenem Durchbruch in Brexit-Gesprächen

Brüssel (APA) - Nach dem ausgebliebenen Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen steigt auf beiden Seiten des Ärmelkanals die Nervosität. Während die nordirische Regionalpartei DUP fix von einem No-Deal-Brexit ausgeht, intensivierte die EU-Kommission ihre Vorbereitungen für den Fall eines chaotischen Austritts des Königreichs. Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) beriet mit Chefverhandler Michel Barnier über die Lage.

Barnier und der britische Brexit-Minister Dominic Raab hatten am Sonntagabend entgegen den Erwartungen keinen Durchbruch erzielen können. Der Streit über die Vermeidung von Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland ist damit weiter ungelöst. Bis Mittwoch wurden die Gespräche vertagt, damit unklar, ob es beim Gipfel den von den EU-27 geforderten substanziellen Fortschritt wird geben können. Die britische Premierministerin Theresa May wollte das Unterhaus am Montagnachmittag (16.30 Uhr MESZ) über den Stand der Verhandlungen informieren.

Die EU-Kommission wollte "höchstwahrscheinlich" bei ihrer wöchentlichen Sitzung am Mittwoch über die Lage beraten, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Es werde in der Kommission weiter hart an einer Einigung gearbeitet, aber auch die Vorbereitungen für den Notfall intensiviert. Bis zum Abendessen beim EU-Gipfel seien keine Entscheidungen zu erwarten.

"Die Zeit drängt jetzt arg", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag zum Auftakt eines Treffens mit seinen Amtskollegen in Luxemburg. Er hoffe, dass "am Schluss die Vernunft die Oberhand hat". Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert äußerte die Erwartung, dass die Verhandlungen "über den Oktoberrat hinaus" geführt würden.

Blümel führte am Montag ein vertrauliches Telefonat mit Barnier, teilte die Sprecherin des amtierenden EU-Ratsvorsitzenden mit. Demnach wird der Chefverhandler die Minister der 27 EU-Staaten am Dienstag in Luxemburg über den aktuellen Stand informieren. Aus Diplomatenkreisen in Brüssel verlautete, dass die EU-27 beim Gipfel am Mittwochabend Einigkeit zeigen wollen. Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) stellte sich am Montag hinter Barnier. Er habe das alleinige Verhandlungsmandat, "das erleichtert die Kohärenz auf EU-Seite", betonte Kneissl, die weiterhin einen "sehr konstruktiven Geist" in den Brexit-Gesprächen sieht.

Als "frustrierend und enttäuschend" wertete der irische Außenminister Simon Coveney die mangelnden Fortschritte in den Gesprächen. "Wir sind frustriert, aber wir verhalten uns ziemlich ruhig", sagte er. "Jeder hätte in dieser Woche gerne Klarheit zum Austrittsabkommen gehabt", verwies er auf den Zeitdruck durch die nötige Ratifizierung des Ergebnisses im Londoner Unterhaus und dem Europaparlament.

Aus London kamen wenig hoffnungsfrohe Signale. Ein Sprecher der nordirischen Partei DUP sagte, in Anbetracht des Verhaltens der EU gegenüber May sei kein "Deal" vorstellbar, der im Unterhaus eine Mehrheit bekäme. "Deshalb ist es vielleicht unvermeidlich, dass wir am Ende ein 'No Deal'-Szenario haben", sagte der Sprecher der Partei, die Mays konservative Minderheitsregierung im Unterhaus stützt.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt betonte in Luxemburg, dass mit gutem Willen noch ein Deal möglich sei. Zugleich bekräftigte er, dass die Premierministerin "niemals einen Deal unterzeichnen wird, der nicht kompatibel ist mit dem Buchstaben und Geist des Referendumsergebnisses".

Aus dem Europaparlament, das das Brexit-Abkommen ratifizieren müsste, kamen am Montag scharfe Töne. ÖVP-Delegationsleiter Otmar Karas bezeichnete den Brexit als "tragisches Beispiel, wie man mit Lügen Abstimmungen gewinnen kann, aber kein einziges Problem der Bevölkerung löst und ein ganzes Land ins Chaos stürzt". Die SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner kritisierte, dass die Hardliner die britische Premierministerin vor sich her treiben. Wenn May "nicht endlich für Ordnung in den eigenen Reihen sorgt, bleibt das No-Deal-Szenario eine realistische Variante". Der Grüne Mandatar Michel Reimon charakterisierte die Lage als "total verfahren".

Gelassener zeigte sich der FPÖ-Europaabgeordnete Harald Vilimsky. Man solle "nicht den Teufel an die Wand malen", sagte er am Montag in Brüssel. Ähnlich äußerte sich der deutsche Christdemokrat Elmar Brok. "Wir dürfen jetzt bei diesem Poker nicht die Nerven verlieren", sagte Brok der deutschen Presse-Agentur dpa. Seinen Erwartungen zufolge wird May nun versuchen, einzelne EU-Staaten für ihre Position zu gewinnen.

Großbritannien hatte sich zuletzt laut Medienberichten bereit erklärt, in einer temporären Zollunion mit der EU zu verbleiben. May steht innenpolitisch unter Druck, weil bei solch einer Regelung Großbritannien bis auf weiteres kein Freihandelsabkommen mit anderen Weltregionen, etwa den USA, abschließen könnte. Die DUP wiederum will Kontrollen zwischen Nordirland und anderen Teilen Großbritanniens unbedingt verhindern.