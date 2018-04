Brüssel (APA) - Das EU-Verbot der als Bienen-Killer geltenden drei Insektizide Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam soll bis Jahresende in Kraft treten. Eine EU-Kommissionssprecherin sagte am Freitag in Brüssel, zunächst müsse die EU-Kommission den Rechtsakt formal annehmen und im EU-Amtsblatt veröffentlichen. Danach könne das Verbot nach sechs Monaten in Kraft treten.

Zahl der Imker und Bienenvölker, Zeichnung von Biene und Bienenstock; Factbox Neonicotinoide © APA/Martin Hirsch