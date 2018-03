Morgen letzter Handelstag für Head-Aktien in Wien

Wien/Rotterdam - Die Aktien des Sportartikelherstellers Head werden morgen, Dienstag, das letzte Mal an der Wiener Börse gehandelt. Das Papier verschwindet damit nach gut 15 Jahren Präsenz vom Handelsparkett. Die Head-Aktie wurde zuletzt am vergangenen Freitag (27. März) gehandelt. Das Papier notierte damals bei 1,090 Euro.

Die Wiener Zulassung zum Amtlichen Handel der Head N.V. mit Sitz in Rotterdam wurde im Februar per Ende März widerrufen, da das Grundkapital des Unternehmens unter den erforderlichen Schwellenwert für eine Notierung gesunken war.

Laut Unternehmenswebseite war Wien die Hauptbörse, gehandelt werden die Head-Aktien aber auch an deutschen Börsen und in New York. Zuletzt waren nur noch 2,95 Prozent der Aktien im Streubesitz. 66,28 Prozent gehören der ECJ Foundation des Firmengründers Johan Eliasch und 30,49 Prozent dem Unternehmen selbst.