Moody's verbessert Langfrist-Rating für Hypo Vorarlberg

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) verschärft einige Regeln für ihre Kreditgeschäfte mit Geldhäusern. Bestimmte Wertpapiere, die als besonders komplex gelten, dürfen Institute künftig nicht mehr als Sicherheiten für Notenbank-Kredite einsetzen. So seien Kreditverbriefungen ausgeschlossen, die mit Gewerbeimmobilien besichert sind, teilten die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt mit.