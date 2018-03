Moody's senkt Türkei-Rating - Ausblick stabil

New York (APA/Reuters) - Die Ratingagentur Moody's hat ihre Note für die Kreditwürdigkeit der Türkei um eine Stufe gesenkt. Die langfristigen Verbindlichkeiten würden jetzt nur noch mit "Ba2" bewertet nach zuvor "Ba1", teilten die Bonitätswächter am Mittwoch mit. Damit rutscht das Rating tiefer in den Ramschbereich und die Kreditkosten des Landes dürften sich verteuern.

Grund dafür seien neben der politischen Unsicherheit das hohe Leistungsbilanzdefizit, die steigenden Staatsschulden und Verzögerungen bei Wirtschaftsreformen. Der Ausblick wurde dagegen auf "stabil" von zuvor "negativ" angehoben, so dass keine unmittelbare weitere Herabstufung droht.