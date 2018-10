Moody's: Europa wäre von nächster Krise stärker betroffen

Wien (APA) - Europa sei nicht in der Lage, einen weiteren drastischen Konjunktureinbruch zu bewältigen, so die Einschätzung der Ratingagentur Moody's in einem aktuellen Bericht. Zwar habe sich seit 2008 einiges verbessert, Europa bleibe aber wirtschaftlich anfällig, denn die Schuldenstände seien höher und es gebe weniger Möglichkeiten, die konjunkturelle Erholung zu stützen.

Weiters würden sich die Assetpreise auf Rekordhöhe befinden, politische und regulatorische Risiken nähmen zu und neue Technologien würden Störpotenzial für die bisherigen Geschäftsmodelle in immer mehr Branchen bergen.

"Alles in allem gibt es immer weniger Handlungsspielraum, um die Folgen eines weiteren Abschwungs abzufedern", so Paolo Leschiutta, Senior Vice President bei Moody's.

So befinde sich etwa die Verschuldung der privaten Haushalte seit zehn Jahren auf einem historischen Höchststand. Die hohe und steigende Verschuldung der öffentlichen Haushalte führe außerdem dazu, dass eine Reihe europäischer Staaten für die nächste Rezession und die finanziellen Auswirkungen einer alternden Bevölkerung anfällig seien.

Die von den Regierungen und Notenbanken im letzten Abschwung getroffenen Maßnahmen zur Stützung der wirtschaftlichen Erholung hätten die verfügbaren Optionen eingeschränkt, um dem nächsten Konjunktureinbruch zu begegnen. Geldpolitische Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur zeigten immer weniger Erfolg und auch die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung auf regionaler und kommunaler Ebene erschwerten die Erzielung weiterer Einsparungen. Hinzu komme, dass die Wirtschaft weiterhin nur schleppend wachsen werde, was das Tempo einer konjunkturellen Erholung nach einer Rezession begrenze.

Erhöhte Kurse auf den Finanzmärkten gehen laut Moody's mit dem Risiko einer plötzlichen Korrektur einher, sollten die Zinsen rasch und stärker als erwartet steigen. Im Industriesektor bestehe durch die hohen Bewertungen die Gefahr, dass für Transaktionen zu viel bezahlt werde.

Niedriges Wachstum und die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit in manchen Staaten fördere die wirtschaftliche Unsicherheit und stärke Bewegungen, die sich gegen das Establishment richteten.

Auch der rasche technologische Wandel bilde in zahlreichen Branchen einen Störfaktor für die bestehenden Geschäftsmodelle und schaffe neue Wettbewerbsquellen. Branchen, in denen große Mengen an personenbezogenen Daten gespeichert werden, seien zudem in hohem Maße dem Risiko ausgesetzt, Opfer groß angelegter Hackerangriffe zum Zwecke des Datendiebstahls zu werden.