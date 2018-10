Monte Paschi verkauft belgische Tochter

Los Angeles (APA/Reuters) - Der Betreiber des Messengerdienstes Snapchat will einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr schwarze Zahlen schreiben. Dies geht aus einer Mitteilung von Snap-Firmenchef Evan Spiegel an seine Mitarbeiter hervor, über die der Onlinedienst "Cheddar" in der Nacht zu Freitag berichtete.