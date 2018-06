Mit Saudia landet zweite Airline mit Bann auf Israelis in Wien

Bozen/Rom (APA) - Der Brenner-Transit-Gipfel am Dienstag in Bozen hat keinen Durchbruch gebracht. Alle Teilnehmer unterzeichneten das "Memorandum of Understanding" - bis auf Tirols LH Günther Platter (ÖVP). Er hatte seine Unterschrift an ein Zusatzprotokoll geknüpft, das von Bayern aufgrund der darin enthaltenen Lkw-Blockabfertigung nicht akzeptiert wurde. Gegen eben diese brachte Deutschland indes eine Klage ein.