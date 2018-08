Ministerium - Deutsche Pkw-Maut kommt noch diese Legislaturperiode

Berlin (APA/Reuters) - Die Pkw-Maut in Deutschland soll nach Angaben des Verkehrsministeriums wie geplant noch in dieser Amtszeit der deutschen Bundesregierung kommen. "Die Pkw-Maut wird in dieser Legislaturperiode eingeführt werden", sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag mit Hinweis auf entsprechende Äußerungen des Ministers.

Der konkrete Termin hänge aber im Wesentlichen noch von den Ergebnissen des Vergabeverfahrens für den Maut-Betrieb ab. "Wir hoffen, dass das Vergabeverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen ist", ergänzte sie.