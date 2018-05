Ottawa (APA/Reuters) - Kurz vor der vollständigen Legalisierung von Marihuana in Kanada baut der dort ansässige Produktionsweltmeister sein Geschäft mit einer Milliardenübernahme weiter aus. Aurora Cannabis kündigte am Montag an, den Rivalen MedReleaf für umgerechnet knapp 2,1 Mrd. Euro zu kaufen.

Erst im Jänner hatte Aurora den kleineren Konkurrenten CanniMed Therapeutics geschluckt und so den zuvor weltgrößten Produzenten Canopy Growth überholt.

Kanada will den Marihuana-Konsum als weltweit zweites Land nach Uruguay bis Mitte 2018 vollständig legalisieren. Die medizinische Nutzung ist schon seit 2001 möglich. Obwohl in Kanada bereits mehr als 100 Produktionslizenzen ausgestellt wurden, fehlt der Branche nach Angaben von Experten noch immer die Kapazität für die stark wachsende Nachfrage. Die Cannabis-Industrie ist nicht nur in Kanada, sondern weltweit stark in Bewegung. Immer mehr Länder, darunter Deutschland und Australien, haben inzwischen medizinisches Cannabis erlaubt. In Deutschland gibt es Cannabis seit März 2017 auf Rezept.