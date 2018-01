Milliarden-Übernahme in US-Softwarebranche

Bangalore (APA/Reuters) - Der US-Softwarekonzern SS&C steigt mit der Übernahme des Konkurrenten DST Systems in den Gesundheitssektor ein. DST Systems werde um rund 5,4 Mrd. Dollar gekauft, teilte SS&C am Donnerstag mit.

Bisher bietet SS&C vor allem Software an, die sich an Banken, Vermögensverwalter und Investmentgesellschaften richtet. Dies hat DST ebenfalls im Portfolio, entwickelt darüber hinaus aber auch Lösungen für die Gesundheitsbranche.

DST-Aktien legten vorbörslich mehr als drei Prozent zu. Bereits am Mittwoch, als die Fusionsgespräche bekanntwurden, waren sie fast 23 Prozent in die Höhe gesprungen. Die SS&C-Anteilsscheine waren mit einem Plus von nahezu 13 Prozent aus dem Handel gegangen.