Meyer-Schipflinger neue Finanzvorständin bei Allianz Österreich

Wien (APA) - Bei der Allianz-Gruppe in Österreich ist der Finanzbereich auf Vorstandsebene in neue Hände übergegangen. Per 1. März hat Dipl.-Kffr. Eva Meyer-Schipflinger (48) das Vorstandsressort Finanzen übernommen. Sie folgt damit Christina Franz (47) nach, die ihre Karriere bei der Allianz SE fortsetzt, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Die Betriebswirtschafterin Meyer-Schipflinger startete 1996 als Steuerberaterin bei KPMG in München. 2001 wechselte sie zur Allianz SE, wo sie - nach mehreren Stationen in Asien - ab Mitte 2015 das Office des CFO der Gruppe leitete.