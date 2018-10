Metaller-KV - Gerechtfertigte Forderungen vs. Todesstoß für Firmen

Wien (APA) - Am Dienstag sind die richtungsweisenden Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller in die zweite Runde gegangen. Die Fronten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern schienen im Vorfeld verhärtet. Gerechnet wurde mit Gesprächen in der Bundeswirtschaftskammer in Wien-Wieden bis in den Abend hinein.

Die Arbeitgeber hatten die Forderungen der Gewerkschaft - vor allem 5 Prozent mehr Lohn/Gehalt und umfangreiche Kompensationen für den Zwölfstundentag - im Vorfeld als "blauäugig" bezeichnet. "Das ist völlig unter der Gürtellinie. Da kann man Kurzsichtigkeit vorwerfen", sagten dazu heute PRO-GE-Chef Rainer Wimmer, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG), und GPA-djp-Chef Karl Dürtscher im Gespräch mit der APA. Wimmer kritisierte die Arbeitgeber auch dafür, dass sie mit Christian Knill einen Sprecher hätten, der selbst nicht verhandle. "Das ist auch nicht Okay", so Wimmer.

Dass die Lohn-/Gehaltsabschlüsse der vergangenen Jahre zu hoch ausgefallen seien, wie dies die Arbeitgeber wissen hatten ließen, wollten Dürtscher und Wimmer nicht gelten lassen. Die Statistik Austria habe zwar das Wirtschaftswachstum fürs Vorjahr etwas nach unten revidiert, aber jenes für 2016 nach oben revidiert: "Und wir reden jetzt auch nicht vom nachverhandeln", sagte Dürtscher. Wichtig sei, dass die Betriebe gute Bilanzen, Umsätze, Aufträge, Gewinne und Gewinnausschüttungen hätten. "Unsere Forderungen sind einfach Okay. Heu ernten muss man, wenn das Wetter schön ist", sagte Wimmer.

Der Arbeitgebervertreter Christian Knill, Obmann und Sprecher des Fachverbands Metalltechnische Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), bekräftigte einmal mehr, dass man zu einer gemeinsamen nachvollziehbaren Datenlage kommen müsse. Ein konkretes Gegenangebot der Arbeitgeber gibt es heute nicht. Was die Arbeitnehmer forderten sei ein "Milliardenpaket, ein Todesstoß für viele Unternehmen", kritisierte Knill. Die Betriebe, denen es nicht so gut gehe, dürften nicht vergessen werden, betonte Knill einmal mehr.

Die 5-Prozent-Forderung der Arbeitnehmer sei meilenweit von der Benya-Formel entfernt, ließ Knill erst am Sonntag wissen. Was käme bei ihm heraus, wenn man die Formel anwendete? Ohne einen Prozentsatz zu nennen, sagte Knill auf diese Frage: "Da braucht man nur die Inflation von 2,0/2,1 Prozent hernehmen und die Hälfte der gesamtwirtschaftlichen Produktivität von prognostizierten 1,4 Prozent - dann kann man das zusammenzählen." Das wären also in etwa gute 2,7 Prozent.

Knill bewarb einmal mehr das Ziel der Arbeitgeber für einen "KV 4.0". Grundsätzlich gehöre der KV entrümpelt. Dazu würde unter anderen Punkten ein längerfristiger Abschluss von zumindest 18, besser aber 24 Monaten gehören, sagte Knill. Die beiden Kollektivverträge für Arbeiter und Angestellte müssten nach deren gesetzlicher Gleichstellung zu einem Beschäftigten-KV zusammengeführt werden. Überlegt gehöre - auch im Sinne der älteren Arbeitnehmer - zudem eine Lebensarbeitszeit. "Jedes Mal wenn ich heirate krieg ich einen freien Tag, jedes Mal wenn ich umziehe kriege ich einen freien Tag", nannte Knill aus Arbeitgebersicht diskussionswürdige Punkte.

Der wirtschaftliche Höhepunkt sei jedenfalls überschritten, bekräftigte Knill. Nicht einmal das würden die Arbeitnehmervertreter akzeptieren wollen. "Einzelforderungen" der Gewerkschaft wie einen 6-monatigen Kündigungsschutz für Mitarbeiter in Betrieben, wo die 11. und 12. Arbeitsstunde angewendet wird, wollte der Arbeitgebersprecher nicht kommentieren. "Noch einmal ganz klar: Es gibt keine Kompensation für das Arbeitszeitgesetz", sagte Knill. Er warf in diesem Zusammenhang der Gewerkschaft "Angstmacherei" vor.