Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss hebt Umsatzziel leicht an

Jena (APA/Reuters) - Ein Umsatzplus von sieben Prozent in den ersten neun Monaten hat Carl Zeiss Meditec für das Gesamtjahr zuversichtlicher gestimmt. Der Medizintechnik-Anbieter peilt nun im Bilanzjahr 2017/18 einen Anstieg der Erlöse auf 1,25 bis 1,3 (Vorjahr: 1,189) Milliarden Euro an statt von 1,23 bis 1,28 Milliarden, wie Carl Zeiss am Dienstag mitteilte.

Die vollständige Quartalsbilanz will der Konzern am 10. August veröffentlichen. An der Börse kam die Nachricht gut an: Die im TecDax notierten Aktien legten um knapp zwei Prozent auf 59,20 Euro zu.