Mazedoniens Regierung erwartet 2019 ein 3,2-prozentiges Wachstum

Skopje (APA) - Mazedoniens Regierung erwartet im kommenden Jahr ein 3,2-prozentiges Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, was laut Medienberichten in Skopje auch den heurigen Erwartungen entsprechen würde. In dem Budgetentwurf für 2019 wird demnach angegeben, dass die öffentliche Verschuldung bei 54,2 Prozent und das Budgetdefizit bei 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen dürften.

Das Regierungsbudget soll 2019 um 300 Mio. Euro größer als das heurige sein und 3,7 Milliarden Euro betragen, hieß es ferner in Medienberichten.