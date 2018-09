Massenproteste vor Tsipras-Rede in Thessaloniki angekündigt

Wien (APA) - Die traditionsreiche Wiener Bäckerei Felber will mithilfe von Crowdfunding eine Photovoltaik-Anlage in der Firmenzentrale und Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge finanzieren. Dafür will die Firma 200.000 Euro einsammeln. Die Anlage soll im Frühjahr 2019 in Betrieb genommen werden. Felber will klimafreundlichen Strom für den eigenen Bedarf gewinnen.