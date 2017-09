Paris (APA/Reuters) - Der Arbeitsmarkt in den USA ist nach Einschätzung des Personalvermittlers Manpower auf Zuwanderer angewiesen, sollte die von Präsident Donald Trump geplante Steuerreform in Kraft treten. Nur so könne das Job-Wachstum kompensiert werden, weil der Arbeitsmarkt derzeit gut ausgelastet sei, sagte Manpower-Chef Jonas Prising am Freitag in Paris.

Die US-Arbeitslosenrate liegt derzeit bei einem Zehn-Jahres-Tief von 4,4 Prozent. Prising zufolge gibt es noch Spielraum, um weitere Arbeitskräfte aufzunehmen. Trump hatte am Mittwoch Pläne für eine große Steuerreform vorgestellt. Durch eine Entlastung der Unternehmen sollen zahlreiche neue Jobs geschaffen werden.