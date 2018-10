Mangott verwundert über "intensive Besuchsdiplomatie" Kurz-Putin

Wien (APA) - Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch erneut den russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft - das vierte Mal in diesem Jahr - ist für den Russland-Experten Gerhard Mangott ein Zeichen einer "sehr intensiven diplomatischen Begegnungsfrequenz". "Gegen eine derart intensive Besuchsdiplomatie kann man nichts sagen, aber es ist doch verwunderlich", sagte Mangott im Gespräch mit der APA.

"Eine zweite Reise nach Russland könnte man wahrscheinlich nur rechtfertigen, wenn es dabei ausschließlich um die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland geht." Kurz hätte angedeutet, dass es ihm ein Anliegen sei, zumindest informell die Gesprächskanäle zwischen den Europäischen Institutionen und Russland wiederherzustellen. Wenn Österreich als EU-Ratsvorsitzland hier Akzente setze, sehe er das als sinnvoll an. Mangott: "Das hat nur Sinn, wenn es zuvor im Rahmen der Europäischen Union von Österreich mit den anderen Mitgliedstaaten abgestimmt ist. Davon hat man nach außen hin nichts gehört. Die Frage ist: Ist das passiert?"

Laut Bundeskanzleramt ist der Besuch des Kanzlers in St. Petersburg "primär ein bilateraler Arbeitsbesuch". Kurz und Putin eröffnen am Mittwochabend eine Ausstellung in der Eremitage und sprechen über Energiefragen, die bilateralen Beziehungen, aber auch über die Beziehungen EU-Russland, die Ukraine und Syrien. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz geplant.

Zum offiziellen Anlass, der Ausstellungseröffnung in der Eremitage, sagte Mangott: "Dazu fährt normalerweise kein Bundeskanzler nach Russland." Auch für eine "bilaterale Agenda gäbe es eigentlich keine Notwendigkeit", so Mangott. "Das hat man ja doch sowohl beim Besuch von Kurz in Moskau im Februar und beim Besuch Putins im Juni abgehandelt und auf den Weg gebracht." Wenn Österreich die Beziehungen zu Russland ausschließlich bilateral betrachten würde, vor allem mit großen wirtschaftlichen und finanziellen Interessen, dann "ist das nichts Negatives. Aber dann müsste man sich schon fragen, was tut Österreich als Ratsvorsitzland", fragte der Innsbrucker Politikwissenschafter.

Mangott, der einen "Dialog auf Augenhöhe" mit Russland fordert, erkennt einen solchen auf Seiten des Bundeskanzlers Kurz. "Was seine Äußerungen in Moskau und Wien betraf, hat er tatsächlich die richtigen Worte gefunden zur Ukraine und zu Syrien. Der Bundeskanzler hat sich sicher nicht vorzuwerfen, eine inakzeptable unterwürfige Position gegenüber Russland öffentlich geäußert zu haben", so Mangott.

Hingegen glaubt der Politologe, dass die Einladung Putins zur Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) vom August "schon noch nachwirkt, wie uns einige andere - nicht alle - EU-Staaten sehen". "Jene Länder, die argwöhnisch auf Österreich schauen wegen seiner bilateralen Russland-Politik, werden sich schon fragen, warum ist der Kanzler schon wieder dort?"

Die EU-Sanktionen könnten in St. Petersburg ein Thema werden, ebenso die Konsequenzen US-amerikanischer Sanktionen gegen Russland für die EU, erwartet der Experte. Das derzeit im US-Senat diskutierte neue Gesetz "The Defending American Security from Kremlin Aggression Act" würde nach derzeitigem Stand US-Präsident Donald Trump verpflichten, Sanktionen gegen europäische Unternehmen zu verhängen, die mit Gazprom bei der Leitungsmodernisierung oder beim Leitungsbau zusammenarbeiten, erklärte Mangott. "Wenn dieses Gesetz beschlossen wird, würden tatsächlich europäische Unternehmen von diesem Gesetz betroffen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind." Also auch die OMV.

Im Rahmen der EU müsse diskutiert werden, wie man auf solche Sanktionen reagieren würde. "Aber da gäbe es in der Union sicherlich keine einstimmige Haltung dazu, weil die Gegner von Nord Stream 2 - die Polen, die Balten, die Briten, die Kommission - hätten nichts dagegen, wenn über den Umweg amerikanischer Zwangssanktionen europäische Unternehmen aus dieser Kooperation mit Gazprom rausgeschossen werden", meinte Mangott. "Andere Staaten - Österreich, Deutschland, Frankreich - hätten dazu natürlich eine sehr negative Haltung."

Dass Russland im Falle von US-Sanktionen die Finanzierung des Projekts allein stemmt, erachtet Mangott als wahrscheinlich. "Dann würde Russland diese 4,45 Mrd. Euro, die diese fünf Unternehmen als Finanzierungsbeitrag zugesagt haben, allein finanzieren und diese Leitung alleine weiterbauen." Rechtlich gesehen sei der Großteil klar. Es gebe nur von Dänemark noch keine Entscheidung. "Wenn Dänemark Nein sagen würde, müsste Gazprom eine teurere Umwegroute nehmen. Aber das würde die Leitung nicht aufhalten. Man kann mit größter Wahrscheinlichkeit sagen, die Leitung kommt so oder so zustande." Mangott: "Man würde nicht teure Rohre in die Ostsee verlegen, wenn man nicht wüsste, dass da auch tatsächlich gebaut wird."