Magna setzte 2017 mehr um und fuhr Ergebnisplus ein

Wien/Graz/Aurora (APA) - Der kanadische Autozulieferkonzern Magna hat 2017 mehr umgesetzt und ein Ergebnisplus erzielt. Die Verkaufserlöse stiegen um 6,9 Prozent auf 38,95 Mrd. Dollar (31,64 Mrd. Euro), und das Vorsteuerergebnis legte um 7,9 Prozent auf 3,00 Mrd. Dollar zu, teilte Magna am Donnerstag mit. Der Gewinn je Aktie stieg um ein Siebentel von 5,16 auf 5,90 Dollar.

Auf die Komplettfahrzeuge von Magna Steyr in Graz (Steiermark) entfielen allein im vierten Quartal Erlöse von 1,01 Mrd. Dollar (0,82 Mrd. Euro), um 129 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres davor. In Graz befindet sich das weltweit einzige Werk, in dem der Konzern ganze Vehikel zusammenbaut. Für 2018 peilt Magna im Segment "Complete Vehicles" 6,0 bis 6,4 Mrd. Dollar Umsatz an, als Gesamtkonzern 39,3 bis 41,5 Mrd. Dollar, heißt es im Ausblick.