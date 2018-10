Luxemburg für 40 Prozent CO2-Reduktion - "Reality-Check"

Luxemburg (APA) - Die luxemburgische Umweltministerin Carole Dieschbourg hat sich für eine CO2-Reduktion von 40 Prozent bei Neuwagen und Vans bis 2030 ausgesprochen. "Ja, ich denke, wir müssen unbedingt schauen, die 40 Prozent Reduktionsziel über die Zeit und auch vor 2020 zu erhöhen. Das ist ein Zeichen von Glaubwürdigkeit", so Dieschbourg am Dienstag vor dem EU-Rat in Luxemburg.

Es handle sich auch um einen "Reality-Check" nach dem IPPC-Bericht. "Wir müssen zeigen, dass wir unsere Ambitionen noch vor 2020 hochsetzen und die Klimaziele ernst nehmen. Deshalb wird es in der Vorbereitung des Mandats für COP24 sicherlich einen Showdown geben". Dieschbourg sagte, "ich hoffe, dass wir als Umweltminister fähig sind, gemeinsam vereint mit ambitiösen Zielen Richtung COP24 zu gehen".

Ein weiteres wesentliches Thema für die Bürger sei, Plastik zu reduzieren. "Was man eben nur einmal nutzt, soll aus dem System raus", damit es eine verantwortungsvolle Kreislaufwirtschaft gebe. Heute sei ein "entscheidender Tag für die Lebensqualität".

Dass mit höheren Umweltschutzzielen Arbeitsplätze gefährdet werden, weist die luxemburgische Ministerin entschieden zurück. "Absolut nicht. Wenn wir eine starke Wirtschaft haben wollen, muss sie zukunftsorientiert sein". Dies betreffe "sowohl Häuslbauer als auch erneuerbare Energie als auch Mobilität und die Fahrzeugindustrie." In Wahrheit würden bei Investitionen in den Klimaschutz Arbeitsplätze geschaffen und die Zukunft gesichert.