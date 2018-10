Lufthansa verzichtet auf Alitalia-Übernahme - Bericht

Rom/Frankfurt (APA) - Die AUA-Mutter Lufthansa verzichtet laut einem Medienbericht auf die Übernahme der maroden Airline Alitalia, ist jedoch weiterhin am italienischen Markt interessiert. So will die deutsche Fluggesellschaft künftig stärker in die Tochter Air Dolomiti investieren, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Donnerstagsausgabe).

Lufthansa will demnach die Flotte der in Verona beheimatete Fluggesellschaft Air Dolomiti ausbauen. Die Zahl der Air-Dolomiti-Maschinen in Italien soll von 12 auf 26 aufgestockt werden, berichtete das Blatt. Damit will die Lufthansa die Zahl der Flüge von Verona, Turin, Bologna, Florenz und Bari aufstocken. 500 neue Mitarbeiter sollen angestellt werden. Geplant ist auch die Gründung einer Pilotenakademie

450 wöchentliche Flüge bietet die 1991 vom italienischen Stahlunternehmer Alcide Domenico Leali gegründete Fluggesellschaft derzeit an. Sie zählt zwei Millionen Passagiere pro Jahr, vor allem Geschäftsreisende. Aufgrund einer Krise vor sechs Jahren war die Flotte stark reduziert worden, 100 Mitarbeiter verloren damals ihre Stelle. Nach dem Einstieg von Lufthansa hat sich Air Dolomiti erholt.