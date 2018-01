Luciano Benetton wird mit 82 Jahren Präsident seines Konzerns

Stockholm (APA/Reuters) - Ein überraschend hoher Quartalsgewinn hat Anleger bei Electrolux angelockt. Die Aktien des Herstellers von Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen kletterten am Mittwoch an der Stockholmer Börse nach der Zahlen-Bekanntgabe so stark wie schon lang nicht. Die AEG-Mutter profitiert von florierenden Geschäften in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.