Londoner City rechnet wegen Brexit mit bis zu 12.000 Jobverlusten

London (APA/Reuters) - Das Londoner Finanzzentrum dürfte wegen des Brexit nach eigenen Schätzungen kurzfristig 3.500 bis 12.000 Arbeitsplätze an EU-Länder verlieren. Langfristig könnten es viel mehr sein, sagte die politische Repräsentantin der City of London, Catherine McGuinness, am Dienstag vor dem Brexit-Ausschuss des Parlaments.

Dies hänge davon ab, wie das Trennungsabkommen mit der Europäischen Union (EU) ausfalle. Viele Banken, Versicherer und Vermögensverwalter haben sich Standbeine in anderen EU-Ländern geschaffen, um ihren Kunden auch nach dem Brexit nächsten März weiterhin ungehindert Finanzdienstleistungen anbieten zu können.