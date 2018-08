Logistiker Gebrüder Weiss erweitert Standort bei Stuttgart

Lauterach/Bregenz (APA) - Das Vorarlberger Logistikunternehmen Gebrüder Weiss erweitert seinen Standort in Wernau bei Esslingen/Stuttgart. Der Logistikkomplex werde von 6.000 auf 7.100 Quadratmeter vergrößert, das Investitionsvolumen liege bei rund einer Mio. Euro, informierte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung. Ein weiterer Ausbau der Aktivitäten in der Region sei in Planung, hieß es.

Mit der neuen Halle reagiere man auf die hohe Nachfrage nach Logistikdienstleistungen im süddeutschen Raum, so Niederlassungsleiter Jochen Gonser. Um die gestiegene Nachfrage nach Lagerlösungen bedienen zu können, werden das Palettenregallager, das Blocklager und die Kommissionierfläche vergrößert. Damit stünden künftig 11.000 Palettenstellplätze und 3.000 Quadratmeter im Blocklager zur Verfügung. Die Erweiterung werde Ende des Jahres abgeschlossen sein.