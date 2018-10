Liste Pilz: Umweltministerin Köstinger führt Autokäufer in die Irre

Wien (APA) - Dass Autohändler in Österreich in Verkaufsprospekten entgegen der Empfehlung der EU-Kommission erst ab September 2019 realistischere Abgas- und Verbrauchswerte angeben müssen, kritisiert die Liste Pilz scharf. "Die Umweltministerin geht vor der Autolobby in die Knie", sagte Klubobmann Bruno Rossmann am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Autokäufer würden von Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) weiterhin die Irre geführt, kritisierte er weiter.

Konkret geht es um das neue EU-weite Prüfverfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dieses soll realistischere Abgas- und Verbrauchswerte liefern als der bisherige Standard NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Das neue Verfahren wird seit 1. September auf neu zugelassene Autos angewendet.

Die EU-Kommission empfiehlt laut Rossmann, dass Autohändlern vorgeschrieben wird, in Verkaufsprospekten und Aushängen ab 1. Jänner 2019 auch nur mehr die neuen Werte anzugeben. Das Umweltministerium folge dieser Empfehlung aber nicht, sagte der Liste-Pilz-Politiker weiter: "Erst mit 1. September 2019 hat Ministerin Köstinger aufgrund der EU-Gesetzgebung keine andere Wahl mehr, als die Verordnung zu ändern."

Nur in den Zulassungsscheinen müssen seit 1. September diesen Jahres bereits zwei Werte angegeben werden: Neben dem nach dem neuen Verfahren ermitteltem Wert wird auch eine auf den alten Standard zurückgerechnete Zahl angegeben. Die zurückgerechneten Werte seien "aber offenkundig falsch, also zu niedrig", kritisierte Rossmann.

Das Thema betrifft auch die Berechnung der Normverbrauchsangabe (NoVA). Diese wird noch bis Ende 2019 auf Basis der nach dem alten Verfahren ermittelten Emissionswerte berechnet. Da der neue Standard im Regelfall höhere Abgaswerte ergibt, steigt dann auch die beim Neuwagenkauf fällige NoVA, weil diese nach dem CO2-Ausstoß berechnet wird.