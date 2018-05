Lichttechnikkonzern Osram kauft in den USA zu

Wieselburg/Seoul (APA) - Der niederösterreichische Autozulieferer ZKW will unter dem neuen südkoreanischen Eigentümer LG seine Kapazitäten weiter ausbauen. Der Spezialist für Fahrzeugbeleuchtung mit Zentrale im Bezirk Scheibbs erweitert bestehende Werke und sucht neue Standorte in Europa und China. "Die Wurzeln sind in Wieselburg und werden in Wieselburg bleiben", betonte ZKW-Chef Oliver Schubert im Interview mit der APA.