Leitbörsen in Fernost mehrheitlich fester, Nikkei auf 27-Jahreshoch

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Montag mehrheitlich zugelegt. Chinas Börsen blieben wegen eines Feiertags geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 0,52 Prozent auf 24.245,76 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit 1991.

Angetrieben wurde Tokios Börse von der Schwäche des japanischen Yen, die exportorientierte Unternehmen unterstützt. Positiv auf die internationalen Börsen wirkte auch die Einigung auf eine Neuauflage des Handelsabkommens Nafta.

Die schwachen Stimmungsdaten aus dem von der Bank of Japan veröffentlichten Tankan-Bericht wurden vor diesem Hintergrund ignoriert. Der Optimismus unter den Managern der japanischen Großindustrie hat sich in den vergangenen drei Monaten etwas abgeschwächt.

Wie aus dem Tankan-Bericht der Bank von Japan hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionskonzerne im September um zwei Punkte im Vergleich zum Juni auf jetzt plus 19.

Ein positiver Index im sogenannten Tankan-Bericht bedeutet allerdings, dass die Optimisten weiter in der Mehrheit sind. Der von der Zentralbank alle drei Monate erstellte Bericht ist eine umfassende Mischung aus Konjunkturanalyse und Stimmungsbericht.

Auch die Börse in Mumbai konnte zulegen. Der Sensex 30 tendierte zuletzt bei 36.526,14 Zählern mit einem Plus von 0,83 Prozent.

Nach unten ging es hingegen in Australien. Der All Ordinaries Index in Sydney fiel um 0,52 Prozent auf 6.292,70 Zähler. Unter den größeren Verlierern fanden sich hier Finanzwerte wie Commonwealth Bank (minus 1,39 Prozent).

Keine merklichen Auswirkungen hatten schlechte Wirtschaftsdaten aus China. Der Handelsstreit mit den USA hinterlässt Bremsspuren in Chinas Konjunktur. Die Industrie verlor im September merklich an Schwung, wie zwei am Sonntag veröffentlichte Umfragen unter Einkaufsmanagern zeigen.

Die Börsen in China blieben am Montag ohnedies feiertagsbedingt geschlossen. Der Hang Seng Index in Hongkong hatte zuletzt bei 27.788,52 Punkten geschlossen. Der Shanghai Composite beendete den Handel am Freitag bei 2.821,35 Punkten.