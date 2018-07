Leihradanbieter "Ofo" zieht sich offenbar aus Wien zurück

Wolfsburg (APA/Reuters) - Volkswagen will mit seinen Partnern in China Milliarden in Elektromobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung stecken. Bis zum Jahr 2022 sollten insgesamt 15 Mrd. Euro für diese Zukunftsthemen bereitgestellt werden, teilte VW am Dienstag mit. Mit dem Geld solle auch die Forschung und Entwicklung neuer Technologien finanziert werden.

VW will Milliarden in Elektro-Offensive in China investieren