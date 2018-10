Rom (APA) - Der italienische Kaffeeröster Lavazza expandiert in den USA. Das Turiner Unternehmen erwirbt die Kaffeesparte des US-Giganten Mars - Mars Drinks - mit den Marken Flavia und Klix, die unter anderem im Vending-Bereich stark sind. Im Zuge des Deals übernimmt Lavazza die Produktionswerke von Mars in den USA und in Großbritannien, hieß es in einer Presseaussendung am Montag.

Der Umsatz der Mars-Kaffeesparte, die 900 Mitarbeiter beschäftigt, betrug 2017 circa 300 Mio. Euro. Der Deal soll bis Ende 2018 abgeschlossen werden und muss noch das grüne Licht der Kartellbehörden erhalten.

"Mars Drinks war jahrelang ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Es ist zwar immer schwierig, sich von prestigereichen Marken zu trennen, doch wir denken, die Zeit ist für einen Wandel reif", so der CEO von Mars Grant F. Reid in einer Presseaussendung.

Das Traditionsunternehmen Lavazza ist auf Wachstumskurs. Nach der Übernahme von Carte Noire und ESP in Frankreich, Merrild in Dänemark und Kicking Horse Coffee in Kanada hatte der italienische Kaffeeröster im Juli das komplette Aktienpaket an Blue Pod Coffee Company, dem exklusivem Vertreiber in Australien von Lavazzas Kaffeemaschinen und -kapseln, erstanden. Lavazza will seinen Umsatz mit Akquisitionen und organischem Wachstum von 2,2 Mrd. auf 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2021 steigern, hieß es im April.