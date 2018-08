Frankfurt/Schwechat/Dublin (APA/dpa-AFX) - Im Konflikt um dauerhaft verspätete Landungen am Frankfurter Flughafen hat es eine Verbindung der österreichischen Laudamotion zu trauriger Berühmtheit gebracht. Im Juli ist der Flug OE319 aus Palma de Mallorca an 31 Verkehrstagen nur sechs Mal vor der Nachtfluggrenze von 23.00 Uhr gelandet, wie das hessische Verkehrsministerium am Donnerstag berichtete. Planmäßige Ankunft war jeweils um 22.45 Uhr.