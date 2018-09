Lastwagenbauer Volvo setzt zunehmend auf E-Trucks

Göteborg/Hannover (APA/dpa) - Der schwedische Lastwagenbauer Volvo will mittelschwere Transporter zunehmend auch mit Elektroantrieb anbieten. Ab dem Jahresende könnten zunächst ausgewählte Kunden den neuen E-Lkw der Marke mit einer Nutzlast bis zu 20 Tonnen und einer Reichweite bis zu 300 Kilometern testen, kündigte Produktionschef Jonas Odermalm am Mittwoch an.

2019 solle dann der Verkauf der E-Trucks starten, ergänzte Volvo-Lkw-Chef Claes Nilsson im Vorfeld der IAA-Nutzfahrzeugmesse in Hannover. Auf der Langstrecke stelle Volvo zudem ein wachsendes Interesse an Flüssiggas-Antrieben fest.

Außerdem stellte Volvo den Prototypen "Vera" vor - eine kabinenlose, autonom fahrende Zugmaschine für Lkw-Auflieger. Gedacht ist das Fahrzeug etwa für Logistikzentren oder Häfen.