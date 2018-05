KWS Saat will Bayer-Gemüsesaatgutgeschäft

Wien/Schwechat (APA) - Der irische Billigflieger Ryanair zieht bei seiner österreichischen Beteiligung Laudamotion ein rasches Wachstum der Profitabilität vor. Laudamotion werde erst im dritten Jahr, also 2020, einen kleinen Gewinn machen, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Dienstag vor Journalisten in Wien. Die Niki-Nachfolgeairline solle im zweiten Jahr der Gewinnschwelle nahe kommen, Wachstum sei aber wichtiger.