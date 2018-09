Kryptogeld unter Druck - Bitcoin fiel unter 7.000 US-Dollar

Wien (APA) - Der börsenotierte österreichische Gummi- und Kautschukkonzern Semperit wurde vom Kartellgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,6 Mio. Euro verurteilt. Grund dafür sei eine Marktaufteilung in Joint-Venture-Verträgen, teilte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Mittwoch mit. Die Zuwiderhandlungen haben demnach von Juli 2002 bis März 2017 stattgefunden.