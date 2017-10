Krisengebeutelter Automarkt in Russland auf Erholungskurs

Moskau (APA/dpa) - Nach langer Krise ist der russische Automarkt 2017 auf Erholungskurs. Der Absatz habe zwischen Jänner und September um fast 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt, teilte die Vereinigung Europäischer Unternehmen (AEB) am Montag in Moskau mit. Allein im September verkauften die Hersteller in Russland demnach um knapp 18 Prozent mehr Neuwagen als noch vor einem Jahr.

AEB-Auto-Experte Jörg Schreiber sprach von einer kontinuierlichen Erholung des seit Jahren kriselnden Marktes. Er gehe davon aus, dass sich der positive Trend fortsetzen werde. Insgesamt rechnet er heuer mit rund 1,58 Millionen verkauften Fahrzeugen. Dies entspräche einem Plus von 10,8 Prozent im Vergleich zu 2016.

Russland galt bei internationalen Produzenten lange als Hoffnungs- und Wachstumsmarkt. Doch zwischen 2012 und 2016 brach der Absatz um rund 50 Prozent ein. Zu den Gründen zählen niedrige Ölpreise und der Kursverfall des Rubel. Viele Russen mussten sparen. Dennoch weiteten gerade deutsche Hersteller ihr Engagement in Russland zuletzt aus. Der Stuttgarter Daimler-Konzern etwa legte im Juni den Grundstein für ein Werk in der Nähe von Moskau.