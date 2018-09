Konzernumbau bei Clariant nach Einstieg von saudischem Investor

Istanbul (APA/Reuters) - Die türkische Lira kommt trotz der jüngsten Zinserhöhung in der Türkei nicht auf die Beine. Anleger trennten sich am Dienstag erneut von der Währung. Der Dollar stieg im Gegenzug um gut ein Prozent auf 6,38 Lira an. "Es gibt eine anhaltend hohe Nachfrage der Türken nach ausländischen Devisen", sagte ein Händler.