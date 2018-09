Konjunkturforscher erwarten 2019 Ende des Baubooms in der Schweiz

Zürich (APA/awp/sda) - Seit 2008 wurde in der Schweiz jedes Jahre mehr gebaut. Damit dürfte es nach Ansicht von BAK Economics im nächsten Jahr vorbei sein. Das Schweizer Konjunkturforschungsinstitut erwartet 2019 erstmals seit zehn Jahren einen Rückgang der Hochbautätigkeit.

Dafür verantwortlich ist vor allem der Wohnbau, teilten die Ökonomen am Dienstag mit. Weil die Zuwanderung schwächer ausfalle als in den Jahren zuvor und im zweiten Halbjahr ein Zinsanstieg zu erwarten sei, verliere der bisherige Wachstumstreiber an Kraft, heißt es in der Mitteilung. Auch im Infrastruktur-Hochbau geht BAK Economics von einer Verlangsamung des Wachstumstempos aus.