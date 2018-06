Knapp 12 Mio. Euro für neun neue "Comet"-Forschungsprojekte

Wien (APA) - Im Rahmen des Kompetenzzentren-Programms "Comet" wurden neun neue Forschungsprojekte genehmigt. Wirtschafts- und Infrastrukturministerium förderten diese mit 11,7 Mio. Euro in den nächsten vier Jahren, gaben die Ressorts und die Forschungsförderungsgesellschaft FFG heute bekannt. Mit den Mitteln der beteiligten Bundesländer, Unternehmen und Organisationen beträgt das Gesamtvolumen 41 Mio. Euro.

Thematisch sind die neuen Projekte in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologien,, Produktionstechnologien, Mobilität, Energie und Umwelt sowie Lebenswissenschaften angesiedelt. Die Steiermark beteiligt sich an fünf der neu bewilligten Projekte, Oberösterreich an vier, Burgenland und Tirol jeweils an zwei und Niederösterreich, Salzburg und Wien jeweils an einem.

"Comet"-Projekte sind die Einsteiger-Linie des Kompetenzzentrenprogramms und sollen Raum für neue Ideen im Bereich der kooperativen Forschung bieten. An den Projekten müssen mindestens eine Hochschule oder Forschungseinrichtung und mindestens drei Unternehmenspartner beteiligt sein. Letztere tragen mindestens 45 Prozent der Kosten. Im "Comet"-Programm gibt es nun fünf K2- und 17 K1-Zentren sowie 25 "Comet"-Projekte.

(SERVICE - "Comet"-Programm - Internet: http://go.apa.at/IZntkn9A)