Kleineren Firmen wird Kapitalaufnahme erleichtert - Gesetz im Juli

Peking (APA/AFP) - In China steht einer der größten Börsengänge der vergangenen Jahre an: Der Smartphonehersteller Xiaomi reichte in Hongkong einen Börsenprospekt ein. Er war zwar stark geschwärzt, doch die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, der Aktienverkauf solle Xiaomi 10 Mrd. Dollar (8,3 Mrd. Euro) einbringen. Damit wäre Xiaomi rund 100 Mrd. Dollar wert.