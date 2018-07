Kitzbüheler Bergbahnen klagen eigenen Großaktionär

Zürich (APA/Reuters) - Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle soll sich einem Zeitungsbericht zufolge für den kanadischen Tierfutter-Hersteller Champion Petfoods interessieren. Der Weltmarktführer aus Vevey am Genfersee sei in Gesprächen zur Übernahme eines Mehrheitsanteils von Champion Petfoods, schrieb das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf Insider.